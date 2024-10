Atp Shanghai 2024: Fognini, Darderi, Nardi e Sonego, ecco i risultati degli azzurri

Nella prima giornata dei Masters 1000 di Shanghai, Fabio Fognini (80), che ha raggiunto i quarti nel 2019, ha sconfitto 6-4; 6-7(5); 6-4 Luciano Darderi (42) nel derby italiano. Il tennista ligure torna alla vittoria nel torneo cinese a cinque anni dall'ultima volta e al secondo turno affronterà Tommy Paul, numero 13 del mondo e 12ma testa di serie. Esordio amaro per l'altro azzurro Luca Nardi: il 21enne di Pesaro (89), è stato battuto in rimonta per 4-6; 6-1; 6-1, in un'ora e 35 minuti di partita, dal francese Alexandre Muller, (74). Per Nardi, si tratta del sesto debutto negativo di fila ad un torneo ATP. Muller affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime (18) al secondo turno.