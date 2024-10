Sinner sconfitto in finale a Pechino, quanto ha guadagnato: la cifra è incredibile

Una prima frazione nella quale Jannik Sinner ha saputo soffire, rincorrere e poi anche annullare un set point prima di conquistare il diciottesimo tie-break degli ultimi diciannove giocati. Un secondo set deciso in favore dello spagnolo grazie al break del nono game. Nel terzo, lo stesso copione del primo, dove dopo essersi trovato in svantaggio era riuscito ad arrivare al tie-break, ma stavolta ha dovuto capitolare: al termine di una battaglia bellissima è Carlos Alcaraz il campione dell'Atp 500 di Pechino. Il numero uno al mondo ha ceduto in rimonta con il punteggio di 6-7(6) 6-4 7-6(3), mancando l'appuntamento con il diciassettesimo titolo della sua carriera. Per Jannik si tratta della prima sconfitta in finale nel 2024 dopo i trionfi agli Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e US Open.