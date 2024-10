Alcaraz batte Sinner in finale e svela cosa ha pensato: "È incredibile"

Carlos Alcaraz è il nuovo campione dell'Atp 500 di Pechino . Il numero 3 del mondo ha sconfitto in finale Jannik Sinner con il punteggio di 6-7(6) 6-4 7-6(3) succedendo nell'albo d'oro proprio al tennista azzurro al termine di una partita epica che ha regalato spettacolo per quasi tre ore e mezza di battaglia. Vincendo il decimo confronto diretto della rivalità, lo spagnolo ha così conquistato il sedicesimo trionfo della sua carriera raggiungendo proprio Sinner per numero di titoli vinti a livello di circuito maggiore.

Alcaraz, le parole a fine partita

"Ancora una volta Jannik ha dimostrato di essere il miglior giocatore del mondo. - ha commentato a caldo Alcaraz dopo la cerimonia di premiazione, non risparmiandosi nei complimenti verso Sinner -. Secondo me è incredibile il modo in cui sta giocando, un livello altissimo di tennis ma anche dal punti di vista fisico e mentale. È davvero una bestia". Il campione spagnolo ha anche confessato cosa si è detto quando si è trovato in svantaggio 0-3 nel tie-break decisivo: "Non ho perso le speranze, ma mi sono detto che avrei dovuto dare tutto quello che avevo. Mi sono dato l'opportunità di avvicinarmi nel punteggio e ci ho creduto fino alla fine: così sono riuscito a ribaltarla".