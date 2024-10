Djokovic duro sul caso doping Sinner: "Non aiuta il nostro sport, speriamo..."

Dopo cinque anni di assenza, Novak Djokovic è tornato a Shanghai . Il campione serbo, reduce dalla sconfitta subita al terzo turno degli US Open contro Alexei Popyrin farà il suo ritorno in campo al Rolex Shanghai Masters , torneo che ha vinto quattro volte in carriera. Nole, accreditato come testa di serie numero 4 del tabellone, esordirà al secondo turno contro il vincitore della sfida tra Yunchaokete Bu e Alex Michelsen . Nella conferenza stampa pre-torneo, il 24 volte campione Slam ha parlato, oltre che del suo stato di forma, anche del caso doping che ha visto coinvolto Jannik Sinner .

Djokovic difende Sinner

"È abbastanza ovvio che abbiamo un sistema che non funziona bene, se ne stanno accorgendo anche le persone che non seguono il tennis - ha sottolineato Djokovic -. Ci sono troppe incoerenze, troppi organi di governo coinvolti. Tutto il caso intorno a Sinner non sta aiutando per niente il nostro sport. Mi pare Jannik abbia vinto tutti e tre gli appelli che ci sono stati finora, dev'essere davvero dura per lui, il suo team e la sua famiglia. È impressionante ciò che Jannik sta facendo durante tutto questo processo. Sta giocando ad un livello elevatissimo, vincendo Slam e la maggior parte delle partite che gioca. Tutta questa situazione non è positiva per il tennis, spero che questo caso si risolva il prima possibile. Qualunque cosa accada spero venga decisa nel minor tempo possibile".