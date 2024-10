Sinner-Daniel, Masters 1000 Shanghai: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Torna in campo Jannik Sinner dopo la finale persa all'Atp 500 di Pechino contro Carlos Alcaraz . Il numero uno al mondo sta già preparando l'esordio nel Masters 1000 di Shanghai , dove guiderà l'ordine delle teste di serie. Dopo aver ricevuto un bye per il primo turno, il campione azzurro affronterà il giapponese, numero 91 Atp, Taro Daniel , che al debutto ha sconfitto il qualificato Egor Gerasimov con il punteggio di 6-7(5) 6-3 6-4. Lo scorso anno l'avventura di Sinner a Shanghai si fermò negli ottavi di finale contro Ben Shelton e saranno dunque 90 i punti da difendere nel torneo.

Sinner-Daniel, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Daniel, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2024, si disputerà venerdì 4 ottobre sullo Stadium Court con orario ancora da definire.

Sinner-Daniel, i precedenti

Un solo precedente tra Sinner e Daniel, quello andato in scena al terzo turno degli Australian Open 2022: in quell'occasione l'azzurro si impose con il punteggio di 6-4 1-6 6-3 6-1.

Sinner-Daniel, dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e Daniel a Shanghai sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Shanghai, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.841 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 30.925 (30 punti)

TERZO TURNO – € 52.975 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 90.533 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 165.828 (200 punti)

SEMIFINALI – € 291.320 (400 punti)

FINALISTA – € 524.376 (650 punti)

VINCITORE – € 986.007 (1000 punti)