Berrettini, la scritta in napoletano sulla telecamera spiazza tutti

Una vittoria per spazzare via i fantasmi dell'infortunio. A distanza di cinque giorni dal ritiro contro Arthur Fils a Tokyo a causa di un problema agli addominali, Matteo Berrettini riparte con una vittoria. Il tennista romano ha superato l'australiano, numero 79 del mondo, Christopher O'Connell con il punteggio di 7-6(9) 7-6(6) dopo 2 ore e 15 minuti di gioco. Una vittoria importante arrivata al termine di una prestazione convincente, nella quale Matteo si è reso autore di una grande rimonta nel tie-break del primo set riuscendo a spuntarla nonostante si fosse trovato in svantaggio 1-5. Vincendo poi il quattordicesimo degli ultimi quindici tie-break disputati, l'azzurro ha sigillato l'accesso al secondo turno, dove affronterà la testa di serie numero 12 del tabellone Holger Rune, in quella che sarà la rivincita del primo turno di Cincinnati vinto dal danese al terzo set.