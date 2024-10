Berrettini e la frase su Sinner a Shanghai: "Come tutti gli italiani..."

Shanghai, Berrettini punta Rune

Berrettini è tornato poi a parlare dei mesi difficili passati ai box a causa degli infortuni: "L'anno scorso è stato uno dei peggiori della mia carriera nonché della mia vita, perché si soffre sempre quando non si è in grado di fare il proprio lavoro - ha aggiunto in conferenza stampa, come riportato da 'Supertennis' -. Per questo oggi mi godo ogni momento trascorso in campo cercando sempre di dare il meglio". L'azzurro è convinto "di avere il livello per poter tornare a dire la mia. Il problema semmai era capire se fossi riuscito a trovare la costanza e l'integrità fisica necessaria per poterlo dimostrare". Il prossimo test sarà quello con Holger Rune nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai: "Ha giocato bene la scorsa settimana e ci siamo sfidati qualche mese fa a Cincinnati. Mi aspetto una bella battaglia, ma so di avere la fiducia per scendere in campo e poter pensare di vincere il match".