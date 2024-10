Sinner sorpreso sul caso doping e il ricorso Wada: "Mi aspettavo una cosa"

Jannik Sinner è arrivato a Shanghai , dove sabato farà il suo esordio nel tabellone del Masters 1000 . Mentre il numero uno del mondo continua a macinare risultati, ultimo dei quali la finale a Pechino vinta da Alcaraz , sullo sfondo resta il caso doping, riaperto dopo l' appello della Wada al Tas di Losanna . Una decisione, quella dell'agenzia mondiale antidoping, che ha spiazzato lo stesso Sinner: "Dell’appello avevo già parlato a Pechino - le sue parole in conferenza stampa a Shanghai -, sono sorpreso ma mi aspettavo che poteva accadere una cosa simile. E’ andata così e resto ancora sorpreso ma continuerò a collaborare come fatto prima ". Jannik ha poi aggiunto: "Le tre udienze che ho sostenuto sono state tutte in mio favore e resto fiducioso che tutto si risolverà per il meglio, un esito diverso mi lascerebbe ancor più sorpreso ".

Sinner e il rapporto con Alcaraz

Ha fatto il giro del web la foto scattata sul volo da Pechino a Shanghai, che vede presenti Sinner e Alcaraz con i rispettivi team: "Tra di noi è più semplice perché fuori dal campo ci assomigliamo. In campo siamo più diversi, ma è normale, è la nostra natura - spiega Jannik -. Ma una volta fuori lo ascolto e ho l’impressione che anche a lui piaccia circondarsi come me di persone a lui care. Mi spinge a fare meglio, il che è una cosa buona - prosegue l'altoatesino i sono aspetti del mio gioco su cui devo migliorare nei prossimi giorni e durante la off season e mi allenerò per riuscirci".