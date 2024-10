Errani/Paolini semifinale doppio Wta Pechino: quando si gioca e dove vederla in tv

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato l'accesso alla semifinale del Wta 1000 di Pechino . La coppia azzurra ha superato la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la tedesca Laura Siegemund con il punteggio di 7-5 4-6 10-8 . Nel penultimo atto affronteranno statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands , in cerca di una rivincità dopo la sconfitta subita proprio da loro a Miami. La coppia americana ha battuto ai quarti Mirra Andreeva e Diana Shnaider in due set.

Errani/Paolini-Kenin/Mattek-Sands, quando si gioca il match

La sfida tra Errani/Paolini e Kenin/Mattek-Sands, valevole per la semifinale del Wta 1000 di Pechino 2024, si disputerà sabato 5 ottobre sul Capital Group Diamond Stadium a partire dalle ore 7.

Errani/Paolini-Kenin/Mattek-Sands, i precedenti

Un solo precedente tra Errani/Paolini e Kenin/Mattek-Sands, quello andato in scena sempre in semifinale al Wta di Miami, quando a imporsi furono le due statunitensi con lo score di 6-7 6-4 10-1.

Errani/Paolini-Kenin/Mattek-Sands, dove vederla in tv

L'incontro tra Errani/Paolini e Kenin/Mattek-Sands a Pechino sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Wta Pechino, montepremi doppio