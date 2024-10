Bertolucci e il retroscena su Lea Pericoli: "Come commentatore…"

ROMA - Grande commozione nell’ambiente per la scomparsa di Lea Pericoli avvenuta questa mattina. Tra i tanti messaggi di cordoglio spicca quello di Paolo Bertolucci, grande campione del passato e apprezzato commentatore di Sky Sport. “Lea Pericoli ha creato un modo di stare in campo - sottolinea - era una grande campionessa e una donna simpatica. Mi ha incoraggiato quando ho intrapreso la carriera di commentatore televisivo, mi diceva: tu devi raccontare il tennis e non devi esimerti da questo. Così abbiamo iniziato con alcuni tornei e mi ha dato mille consigli, era una presenza fissa al mio fianco. Le auguro buon viaggio”.