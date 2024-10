SHANGHAI (CINA) - Termina al secondo turno l'avventura di Mattia Bellucci all'Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 8.995.555 dollari) il cui programma odierno è stato fortemente condizionato dal maltempo. L'azzurro, numero 101 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, cede in due set al tedesco Alexander Zverev, numero 3 al mondo e seconda testa di serie del tabellone, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 37 minuti di partita.