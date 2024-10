Berrettini fuori da Shanghai: spunta il dato sui Masters 1000 che preoccupa

Si è interrotta al secondo turno la corsa di Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Shanghai. Il tennista romano, dopo aver superato Christopher O'Connell all'esordio, al rientro dal problema alla zona addominale accusato a Tokyo contro Arthur Fils, si è arreso a Holger Rune in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-3. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva subita dall'azzurro contro il danese, che si era imposto anche qualche settimana fa al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Un'altra prematura eliminazione in un "1000" per Berrettini, che non raggiunge il terzo turno in questa categoria di tornei da Montecarlo 2023. In quell'occasione l'ex numero 6 del mondo non riuscì a scendere in campo a causa di un infortunio che compromise anche il prosieguo della stagione.