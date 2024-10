Zverev, mai visto così furioso contro l'arbitro: "È tutta colpa tua"

La rabbia di Zverev

Il replay ha mostrato la correttezza della decisione arbitrale. Nonostante ciò, durante il cambio campo Zverev ha tuonato: "Non è possibile, non è possibile! Ogni finale del Grande Slam che perdo è colpa tua e dei tuoi errori. Io sono qui a lavorare come un animale, ma tu commetti un sacco di errori. Sei tu a decidere le partite, sei tu a decidere l'esito dei tornei ogni settimana. Perché mi preoccupo di giocare così tante partite quest'anno? Per quale motivo?". Zverev ha poi portato a casa la sfida al terzo set.