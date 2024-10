Medvedev dopo il caso doping Sinner: massaggio in campo con il guanto

Jannik Sinner ha conquistato il primo set della sfida di quarti di finale contro Daniil Medvedev al Masters 1000 di Shanghai . Il numero uno al mondo ha dominato in lungo e in largo la frazione d'apertura imponendosi con un parziale di 25 punti a 9 in suo favore in appena 26 minuti di gioco. Medvedev ci ha provato, ma è sembrato davvero in grande difficoltà sia con i colpi da fondo che con il servizio.

Medvedev, il trattamento al termine del primo set

A giustificarne la prestazione decisamente sottotono potrebbe essere un problema alla spalla destra accusato da Medvedev, che già nei giorni scorsi in conferenza stampa aveva dichiarato di non essere al 100%. Per questo, il tennista russo ha chiesto l'intervento del medico al termine del primo set perso per 6-1. Proprio durante il trattamento, ai più attenti non è potuto sfuggire un particolare rilevante: il fisioterapista ha infatti utilizzato il guanto, dopo quanto successo con il caso doping che ha coinvolto proprio Sinner, per trattare il numero 5 del mondo.