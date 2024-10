Nadal si ritira, un solo italiano è avanti nei precedenti con Rafa: e no... non è Sinner

La notizia del ritiro di Rafael Nadal ha scosso il mondo del tennis. Il 22 volte campione Slam ha annunciato questa mattina che alle Final Eight di Coppa Davis , in programma a Malaga dal 19 al 24 novembre, terminerà la sua straordinaria carriera. Dopo 14 Roland Garros (record assoluto) , 4 US Open , 2 Wimbledon , 2 Australian Open , 5 titoli in Coppa Davis con la sua Spagna e un oro olimpico in singolare ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 sta per concludersi il viaggio di uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi.

Nadal, un solo italiano avanti nei precedenti

Una carriera, quella di Nadal, ricca di partite da ricordare. Alcune giocate contro tanti campioni azzurri, che in più di qualche occasione sono riusciti a regalare un dispiacere al tennista di Manacor. È il caso di Fabio Fognini, che nel corso degli anni ha battuto ben quattro volte Rafa: in semifinale a Rio de Janeiro nel 2015, poi lo stesso anno sulla terra rossa di Barcellona e ancora al terzo turno degli US Open rimontando da due set di svantaggio (unica sconfitta subita da Nadal in uno Slam contro un italiano), oltre al successo in semifinale al Rolex Montecarlo Masters del 2019 nel torneo che regalò a Fabio il suo primo e unico titolo "1000". Nonostante questi successi, il tennista ligure è però in svantaggio 14-4 nei confronti diretti. Tra le altre vittorie azzurre contro Nadal figurano quelle di Filippo Volandri in finale al Challenger di Cagliari nel 2003 e quella di Andreas Seppi sul cemento indoor di Rotterdam nel 2008. Matteo Berrettini, invece, ha incontrato due volte nel corso della sua carriera Rafa, perdendo entrambi i precedenti agli US Open nel 2019 e agli Australian Open nel 2022, così come l'attuale numero uno al mondo Jannik Sinner, che ha perso tutte e tre le sfide disputate contro il campione spagnolo:7-6(4) 6-4 6-1 ai quarti di finale del Roland Garros 2020, 7-5 6-4 al secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia dello stesso anno e 7-5 6-3 6-0 agli ottavi di finale del Roland Garros 2021. È infatti Stefano Galvani, ex numero 99 ATP, l’unico tennista italiano ad avere un record positivo contro Nadal: l'ex tennista padovano affrontò un giovanissimo Rafa nel Challenger di Siviglia del 2001, al secondo turno, imponendosi per 3-6 6-1 6-3, e al primo turno di qualificazione dell'Atp 500 di Barcellona del 2002, dove ebbe la meglio per 6-2 7-5.

Galvani, il ricordo delle sfide con Rafa

Nel corso di una recente intervista realizzata ai microfoni di Sportface, Galvani ha ricordato i precedenti con Nadal, che a 15 anni si stava affacciando per le prime volte nel circuito: "Ho affrontato Rafa forse nel miglior momento di forma della mia carriera, era molto giovane ma già giocava benissimo e si iniziava a parlare di lui. Mi ricordo che prima della partita di Siviglia chiesi agli spagnoli qualche informazione su di lui: mi avevano detto di stare attento, ma io ero abbastanza tranquillo. A Barcellona c'è stata invece una scenetta incredibile: entriamo in campo per il riscaldamento e iniziamo a palleggiare. Io tiro la prima pallina e Nadal si sposta di dritto: ha tirato un dritto a 200 all'ora. In qualche modo la butto di là, ma lui di nuovo risponde con un dritto potentissimo. A quel punto ho iniziato a colpire fortissimo anche io. Alla fine gli ho fatto il punto, ma gli ho dovuto ricordare che stavamo solamente palleggiando".