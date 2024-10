Sinner numero uno a fine anno: Alcaraz ha una sola chance dopo il ko di Shanghai

Continua la corsa di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai . Il numero uno al mondo h a sconfitto per la quarta volta in stagione Daniil Medvedev con il punteggio di 6-1 6-4 riuscendo a raggiungere la semifinale, dove affronterà a sorpresa il numero 33 del mondo Tomas Machac . Il tennista ceco si è infatti reso protagonista dell'impresa di giornata eliminando la terza testa di serie del tabellone Carlos Alcaraz con lo score di 7-6(5) 7-5. Un passo indietro pesante quello dello spagnolo che, a pochi giorni dal titolo vinto all' Atp 500 di Pechino , per la quarta volta nel 2024 si arrende ad un giocatore fuori dalla Top 20 della classifica mondiale. E proprio questa sconfitta potrebbe costare molto ad Alcaraz in termini di ranking: Sinner adesso è infatti davvero ad un passo dal conquistare la certezza di diventare il diciannovesimo tennista della storia a chiudere l’anno al numero uno del mondo .

Alcaraz ko a Shanghai, cosa cambia per Sinner

Per essere certo di succedere a Novak Djokovic, numero uno al termine del 2023 e capace di chiudere l'anno in vetta alla classifica mondiale per ben otto volte in carriera, già a partire dal 14 ottobre, Sinner dovrebbe vincere il titolo a Shanghai, dove in finale potrebbe incrociare proprio il serbo. Questo, in virtù dell'eliminazione rimediata ai quarti da Alcaraz, che per tenere vive le sue speranze avrebbe dovuto spingersi almeno sino alla semifinale. Un successo dell'azzurro nel penultimo Masters 1000 della stagione gli permetterebbe di portarsi a 3.620 punti di vantaggio sullo spagnolo, che in questo modo non avrebbe più possibilità di raggiungerlo. In caso contrario, da qui alla fine della stagione Alcaraz dovrebbe non solo vincere il Masters 1000 di Parigi-Bercy, uno tra gli Atp 500 di Vienna e Basilea (in programma nella stessa settimana) e le Nitto Atp Finals da imbattuto, ma anche rinunciare alla ricchissima esibizione del Six Kings Slam, che si disputerà dal 16 al 19 ottobre a Riyadh, per vincere uno tra gli Atp 250 di Almaty, Stoccolma o Anversa.