Machac, il siparietto social con Alcaraz diverte i tifosi: "Scusa per..."

Machac e il divertente siparietto social con Alcaraz: i dettagli

Al termine del match sul cemento di Shanghai, il 23enne di Beroun e l'asso spagnolo si sono dati 'appuntamento' sui social: "Complimenti Tomas, hai giocato bene oggi. Sono dispiaciuto per la sconfitta ma felice per il tempo trascorso in Asia", scrive Alcaraz in una storia Instagram taggando lo stesso Machac. Tomas la riposta sul proprio profilo e diverte i fan replicando così all'asso spagnolo: "Grazie. Scusa per il mio livello di gioco odierno", il commento ironico del ceco.