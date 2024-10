"Sinner brutale": Machac, quella frase su Jannik prima della sfida a Shanghai

Battuto il numero due, ora bisogna affrontare il primo. Tomas Machac si prepara a sfidare Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai, a due giorni dal successo a sorpresa con Carlos Alcaraz. Il primo a essere consapevole della difficoltà della sfida è proprio il tennista ceco, che dopo aver battuto lo spagnolo si era addirittura 'scusato' con lui sui social per il livello di tennis espresso. Così, in vista della sfida con il leader della classifica Atp, Machac ha spiegato in che modo tenterà una seconda impresa nel torneo.