Atp Shanghai, Djokovic in semifinale: Mensik ko in tre set

SHANGHAI (CINA) - Sarà Novak Djokovic l'avversario dello statunitense Taylor Fritz nella semifinale della parte bassa del 'Rolex Shanghai Masters', Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari. Il campione serbo, numero quattro del mondo e quarta testa di serie del tabellone, supera nei quarti di finale, in rimonta, il ceco Jakub Mensik per 6-7 (4), 6-1, 6-4 dopo oltre due ore e 20' di partita. Dall'altra parte del tabellone, invece, cresce l'attesa per il match che metterà di fronte l'azzurro e numero uno del ranking mondiale Jannik Sinner e l'altro ceco, Tomas Machac, che nel turno precedente aveva eliminato a sorpresa Carlos Alcaraz.