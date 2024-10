Addio Nadal, l’incredibile prezzo di un biglietto per vedere l’ultimo ballo a Malaga

Nadal, prezzi alle stelle per il suo 'ultimo ballo' in Coppa Davis

A 38 anni è una leggenda del tennis ed è già partita la corsa al biglietto per vederlo in azione un'ultima volta. Per la sfida dei quarti di finale tra Spagna e Olanda però il 'Palacio de los Deportes José María Martín' è già sold out e chi vorrà esserci è costretto ad affidarsi alla rivendita, ma con prezzi già arrivati alle stelle. E secondo quanto riporta l'edizione online di 'As' citando una piattaforma specializzata, "si sta arrivando a chiedere da 1.500 fino a 33.600 euro per un biglietto". Cifre esorbitanti se si considera che il prezzo originario variava "dai 48 euro per l'ingresso più economico - sottolinea ancora il quotidiano madrileno - fino ai 525 dell'area vip".