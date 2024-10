Federer e la rivalità tra Sinner e Alcaraz: "Ecco cosa penso". E su Nadal...

Il 10 ottobre 2024 è una data già impressa nella storia del tennis come quella in cui Rafael Nadal ha annunciato il ritiro. Un giorno particolare non solo per il campione spagnolo, ma anche per chi, come Roger Federer, ha rappresentato il suo rivale più grande durante l'intero arco della carriera. Coincidenza vuole che lo svizzero, appena un giorno dopo, sia sceso in campo a Shanghai per un'esibizione, proprio dove si sta svolgendo il penultimo Masters 1000 dell'anno. Al canale ufficiale del torneo, Federer ha potuto parlare dei tanti temi di questi giorni, dall'imminente addio di Nadal alla generazione futura in arrivo, rappresentata in prima linea da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.