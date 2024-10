Siparietto tra Sinner, Machac e Federer: "E io no?". Tutti scoppiano a ridere

Jannik Sinner ha conquistato il primo set della sfida che apre il programma delle semifinali al Masters 1000 di Shanghai . Il numero uno al mondo, dopo una partenza in salita, è riuscito a recuperare il break di svantaggio e poi a strappare il servzio a Tomas Machac nel decimo game per mettere le mani sul parziale d'apertura. Ospite speciale sugli spalti dello Stadium Court il 20 volte campione Slam Roger Federer , che è stato accolto dall'amore del pubblico cinese e si è reso protagonista di un simpatico siparietto con i giocatori in campo.

Siparietto Sinner-Machac-Federer: cosa è successo

Quando scende in campo il numero uno al mondo è inevitabile che il pubblico sia dalla sua parte, soprattutto se non affronta un beniamino di casa. È quello che ultimamente accade a Sinner, che anche a Shanghai sta ricevendo un grande supporto da parte degli spettatori presenti sugli spalti. Se a questo si aggiunge la presenza sulle tribune di un campione come Federer, allora di affetto ne rimane ben poco per l'altro giocatore impegnato nel match. Proprio per questo durante il primo set Machac ha chiesto ai tifosi cinesi, che prima avevano gridato "Forza Roger" e poi "Forza Sinner", di sostenere anche lui, scherzando così: "E a me no?".