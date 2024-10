Incredibile Sinner, tira troppo forte e rompe la racchetta di Machac: "Scusa"

Jannik Sinner è il primo finalista del Masters 1000 di Shanghai. Il numero uno al mondo, nonostante una falsa partenza, ha saputo subito reagire e mettere in campo tutte le sue qualità per imporsi su un avversario ostico come Tomas Machac con il punteggio di 6-4 7-5. Una partita divertente sia dal punto di vista del gioco che per gli episodi che hanno coinvolto il tennista ceco, prima autore di un divertente siparietto con Roger Federer e poi capace di scherzare con Jannik nonostante lo svantaggio nel risultato.