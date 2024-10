Sinner in finale a Shanghai, Vagnozzi va a studiare Djokovic e Fritz in tribuna

Dopo il successo ottenuto in semifinale contro Tomas Machac con il punteggio di 6-4 7-5, Jannik Sinner può festeggiare l'aritmetica certezza di chiudere l'anno al numero uno del mondo. L'altaoestino è diventato il primo italiano nella storia a raggiungere tale traguardo, ma c'è ancora una finale da giocare al Masters 1000 di Shanghai e, come dichiarato dallo stesso Jannik, la testa è già alla prossima partita: "Chiudere l'anno da numero 1 era il sogno da bambino, è una cosa che cerchi fin da quando inizi a giocare, ma sono concentrato sulla finale, chiedo sempre il massimo e cerco di vivere bene queste situazioni". Un pensiero condiviso senza dubbio dal team di Sinner, come dimostrato anche dalla presenza di Simone Vagnozzi sugli spalti durante la semifinale tra Novak Djokovic e Taylor Fritz.