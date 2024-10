Djokovic scrive in cinese sulla telecamera: ecco cosa significa

Novak Djokovic ha superato Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 7-6(6) per conquistare l'accesso alla finale del Masters 1000 di Shanghai, la numero 59 in carriera in questa categoria di tornei. A dividerlo da quello che potrebbe essere il centesimo titolo della sua carriera ci sarà nell'ultimo atto del torneo Jannik Sinner, che nella sua semifinale ha invece avuto la meglio in due set su Tomas Machac. Al termine della partita il serbo si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti del pubblico cinese, scrivendo loro una dedica sulla telecamera.