Infortunio per Paolini: cosa è successo e quando rientra

Jasmine Paolini non prenderà parte al torneo Wta di Ningbo. La tennista toscana, attualmente numero 6 del ranking femminile, è costretta a fermarsi dopo un problema al piede sinistro. La decisione arriva più in maniera precauzionale, per evitare di sovraccaricare in vista dei prossimi impegni, dopo un mese intenso sia in singolare che nei tabelloni di doppio, dove in coppia con Sara Errani ha vinto una settimana fa il torneo di Pechino.