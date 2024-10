Sinner, record di spettatori per la finale di Shanghai: ecco tutti i numeri

Jannik Sinner ha vinto il suo diciassettesimo Atp in carriera, battendo Novak Djokovic nella finale dello Shanghai Masters 1000 con un risultato di 7-6 6-3. L'altoatesino, seppur appena 23enne, è diventato già un'icona del tennis italiano, e non solo, grazie ai suoi successi in giro per il mondo. L'enorme seguito intorno a Sinner lo si può facilmente intendere dando uno sguardo ai dati di audience registrati durante i suoi match. In particolare, la finale di Shanghai ha registrato ascolti straordinari. Ecco tutti i numeri televisivi della storica finale tra Sinner e Djokovic.