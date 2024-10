Boris Becker: "Sinner, Djokovic, Alcaraz e Federer? Mi piacerebbe una cosa"

Sinner-Djokovic, il sogno di Becker

Roger Federer ha seguito da vicino la finale di Shanghai decidendo di prolungare la sua permanenza in Cina, dove si era recato per un'esibizione. La presenza di Alcaraz, seduto al fianco della leggenda svizzera alle spalle del box di Sinner, è invece meno usuale. Lo spagnolo era stato eliminato dal torneo ai quarti di finale per mano del ceco Macach e il 16 ottobre dovrà tornare in campo contro Rune per la prima edizione del Six Kings Slam saudita. In vista del torneo il numero 2 del ranking Atp ha però deciso di non lasciare immediatamente Shanghai, città che aveva raggiunto a bordo di un jet privato in compagnia di Sinner.