Medvedev avvisa Sinner: "So cosa fare per batterlo"

La corsa di Daniil Medvedev nel Masters 1000 di Shanghai si è interrotta nei quarti di finale. Il tennista russo, attuale numero 5 del mondo, si è arreso per la quarta volta in stagione a Jannik Sinner , che dopo le sei sconfitte consecutive rimediate nei primi sei confronti diretti è riuscito a pareggiare il conto dei precedenti sul 7-7. L'unica vittoria di Medvedev contro il campione azzurro nel 2024 è arrivata nei quarti di finale di Wimbledon , quando il russo si è imposto al quinto set prima di uscire di scena nella semifinale contro Carlos Alcaraz . In una recente intervista, il vincitore degli US Open 2021 ha parlato proprio della rivalità con Sinner e Alcaraz, dichiarando di avere le armi per batterli entrambi.

Medvedev, le parole su Sinner

"Non si tratta di migliorare o riprogrammare qualcosa, devo semplicemente esprimere il mio miglior tennis. Jannik e Carlos giocano in modo eccellente, con grande varietà. Devo replicare la prestazione di Pechino - le parole di Medvedev, che ha ricordato la buona prestazione nella recente semifinale di Pechino contro Alcaraz -. Se loro sono in giornata, sarà sempre dura. A Pechino Carlos ha giocato bene, eppure è stata una battaglia. Alla fine sono i dettagli a fare la differenza: servire bene nei momenti cruciali è fondamentale". Il russo ha anche fatto riferimento alla finale di Melbourne di inzio anno, dove era avanti sue set a zero prima di subire la rimonta di Sinner: "Agli Australian Open e a Wimbledon ho giocato il mio miglior tennis contro Jannik, l'ho messo sotto pressione dimostrandogli che non sarebbe stata una passeggiata. È li che anche campioni come lui possono vacillare".