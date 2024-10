Sinner-Medvedev, Six Kings Slam: dove vederla in tv, orario e quando si gioca

Sta per aprirsi il sipario sulla prima edizione del Six Kings Slam. Ad inaugurare la ricchissima esibizione in programma dal 16 al 19 ottobre a Riyadh, in Arabia Saudita, sarà la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in quella che sarà la rivincita del quarto di finale dominato dal numero uno al mondo qualche giorno fa al Masters 1000 di Shanghai. Chi vince trova in semifinale il serbo Novak Djokovic, in un tabellone a sei giocatori che porterà al campione del torneo un premio da 6 milioni di dollari.