Nadal, l'ultima volta contro Alcaraz: il gesto con Sinner per i bambini

Essere campioni in campo, essere campioni fuori. Al netto delle banalità e della retorica, Rafa Nadal ha rappresentato e rappresenta il tennis come giocatore e come personaggio. Sinner sta iniziando a fare lo stesso e il 2024 è stato l'anno della sua esplosione sotto tutti i punti di vista. I due si trovano a Ryiad dove sono impegnati nel Six Kings Slam e oggi, per l'ultima volta, Rafa giocherà contro il suo erede, Carlos Alcaraz. La Spagna è già pronta ad emozionarsi e poco importa che il torneo arabo sia solo un'esibizione e non valga come punti Atp: sarà comunque bello vedere da una parte e dall'altra i due campioni spagnoli che sognano di chiudere insieme in Coppa Davis.