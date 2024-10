Alcaraz-Nadal diretta Six Kings Slam: segui la semifinale LIVE

RIYAD (ARABIA SAUDITA) - È un derby, ma anche un ultimo ballo, piuttosto che un ideale passaggio di consegne, la sfida tra Alcaraz e Nadal , valida per la seconda semifinale della Six Kings Slam è tutto questo e anche molto di più. Il giovane Carlos affronta il suo mito Rafa, al passo d'addio ma che sarà anche suo compagno nell'atto conclusivo della sua carriera, in Coppa Davis a Malaga. Segui il racconto del match e tutti gli aggiornamenti .

21:45

Alcaraz-Nadal 2-1

Reazione di Nadal, che tiene il servizio a zero e accorcia su Alcaraz. Ancora nessun punto in risposta in questo avvio di primo set.

21:42

Alcaraz-Nadal 2-0

Impietoso l'inizio di questa semifinale con Alcaraz che si porta sul 2-0 senza concedere nemmeno un quindici a Nadal.

21:40

Alcaraz-Nadal 1-0

Subito break di Alcaraz! Il match si apre con Carlos che strappa il servizio a zero a un Rafa che batte male, commettendo anche il primo doppio fallo della partita.

21:37

Alcaraz-Nadal, si inizia!

Prende finalmente il via la semifinale tutta spagnola tra Alcaraz e Nadal. A servire per primo sarà Rafa.

21:30

Pubblico in delirio per Alcaraz-Nadal

Presentazione spettacolare, con giochi di luci e ologrammi, e pubblico in visibilio per Alcaraz e Nadal, pronti a sfidarsi nella seconda semifinale del Six Kings Slam. Chi vince affronta Sinner!

21:25

Quando si gioca la finale del Six Kings Slam

21:17

A breve sarà Alcaraz-Nadal

Sinner aspetta in finale il vincitore del derby spagnolo tra Alcaraz e Nadal, attesi in campo attorno alle 21;30. Djokovic, invece, affronterà il perdente nella finalina di consolazione prevista dal format del Six Kings Slam.

21:13

Sinner-Djokovic è uno spettacolo, vince Jannik

21:07

Quarto match tra Alcaraz e Nadal

Dopo la lezione iniziale impartita da Nadal al giovane Alcaraz a Madrid, i due si sono incontrati solamente a Indian Wells, dove si è imposto ancora una volta Rafa, e nuovamente al torneo della Caja Magica, con la prima vittoria di Carlos. Questa sera il quarto e ultimo confronto diretto fra i due.

20:57

Si chiude un cerchio

Tra Alcaraz e Nadal si chiude un cerchio aperto tre anni fa. Era il 5 maggio 2021 quando, nel giorno del suo 18esimo compleanno, Carlos realizzava il suo sogno, giocando contro il suo idolo, che "era uno dei motivi per cui volevo diventare un professionista". Quel giorno Rafa non gli fece sconti, lasciandogli solamente tre game.

20:45

Il sogno di Carlos è realtà

Alcaraz non ha mai nascosto la sua venerazione per Nadal e alla vigilia del match ha raccontato le sue sensazioni: "Sarà un privilegio affrontarlo e allo stesso tempo sarà dura. Ma ci proverò, per vincere e senza Sarà un momento speciale per me, per la mia squadra, per la mia famiglia e per tutti gli spagnoli, sono sicuro che ricorderò molte cose quando vedrò Nadal dall'altra parte della rete".

20:34

Alcaraz-Nadal, ultimo ballo

Dal 10 ottobre, giorno dell'annuncio di Nadal sul suo prossimo ritiro dal tennis giocato, il suo fan più famoso, Carlos Alcaraz, ha sperato di poterlo incontrare un'ultima volta. Detto, fatto: la semifinale del Six Kings Slam sarà insieme un ultimo ballo e un ideale passaggio di consegne, tra il passato, il presente e il futuro del tennis iberico.

20:24

Sinner-Djokovic al terzo set, slitta il derby spagnolo

È partita vera tra Sinner e Djokovic nella prima semifinale del Six Kings Slam, che si deciderà al terzo set. Slitta l'inizio dell'attesissimo derby spagnolo tra Alcaraz ed il suo mito Nadal.

19:50

Alcaraz-Nadal, dove vederla in tv e streaming

