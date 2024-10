Quanto guadagna Sinner in finale al Six Kings Slam: la cifra è pazzesca!

Jannik Sinner ha staccato il pass per la finale del Sinx Kings Slam. Il numero uno al mondo ha battuto per la terza volta in stagione, dopo il successo agli Australian Open e in finale al Masters 1000 di Shanghai, il campione serbo, che non vince un confronto contro l'altoatesino dalla finale delle Nitto Atp Finals di Torino 2023. Jannik ha bissato il successo del debutto su Daniil Medvedev riuscendo a guadagnarsi la possibilità di giocare la sfida per il titolo dell'esibizione di Riyad, che mette in palio un prize money mostruoso.