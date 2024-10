Sinner ballerino, serata libera: che festa a Riyad con Alcaraz e tutti gli altri re

RIYAD (Arabia Saudita) - Un torneo senza pressioni. La kermesse Six Kings Slam 2024 più che una sfida è un’esibizione dei sei tennisti più iconici del momento: la competitività in questi giorni non è mancata, ma i protagonisti hanno avuto modo di consolidare la loro amicizia anche fuori dal campo.

Il post rivelatore di Djokovic

La giornata di venerdì è stata una giornata di riposo per tutti i giocatori che oggi torneranno in campo per le finali; Novak Djokovic sfiderà Rafa Nadal per il terzo posto mentre Jannik Sinner sarà impegnato nella finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Tuttavia venerdì sera, come certifica lo scatto pubblicato da Djokovic sul proprio profilo social, i tennisti hanno trascorso l’intera serata in giro per Riyad. “Kings Night out” è la frase che accompagna la foto postata dal tennista serbo immortalato con tutti gli altri colleghi. Spettacolo e leggerezza: lo “Slam arabo” ha fatto centro anche nel cuore degli atleti che vende hanno avuto modo di prender parte a una festa organizzata in loro onore; Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune si sono lasciati andare interpretando balli tipici: il tennista italiano è stato il ballerino più intraprendente, e le immagini della sua performance sta facendo il giro del mondo.