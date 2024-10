Sinner, gli avversari alle Atp Finals di Torino: chi è ancora in corsa e chi non ci sarà

ROMA - Dopo il trionfo nel Six Kings Slam a Riyad, Jannik Sinner fa rotta sul Masters 1000 di Bercy in attesa del grande finale di stagione, con le Finals di Coppa Davis a Malaga che seguiranno le Nitto Atp Finals di Torino, appuntamento quest'ultimo per il quale l'azzurro numero uno del mondo ha il biglietto già in tasca come altri due tennisti.