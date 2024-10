Sinner, Alcaraz e il dettaglio dei 15 km orari: "Più forti di Federer e Nadal"

Il tennis è definitvamente entrato nell'era di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La finale del Six Kings Slam tra i due nati nel nuovo millennio, preceduta da quella per il terzo posto tra Djokovic e Nadal, è stata un altro simbolo del 'passaggio di consegne' tra le due generazioni di campioni. I paragoni tra i numeri uno del passato e quelli del presente impazzano ormai da tempo, e non soltanto da parte del pubblico. Di come Sinner e Alcaraz ricordino i Big Three ha parlato anche Taylor Fritz, attuale numero 6 del ranking Atp.