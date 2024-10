Nadal e la racchetta d'oro ricevuta a Riad: quanto vale. La cifra lascia senza parole

Una racchetta d'oro per celebrare la sua carriera e il suo ruolo di ambasciatore del tennis in Arabia Saudita. E' il regalo fatto a Rafa Nadal da Turki Al-Sheikh, boss di Riad Season, al termine del Six Kings Slam. Lo spagnolo, che ha di recente annunciato il ritiro al termine dell'anno, ha chiuso il ricchissimo torneo d'esibizione con la finale per il terzo posto, dov'è stato sconfitto da Novak Djokovic. Durante la cerimonia di chiusura, gli organizzatori dell'evento gli hanno consegnato una speciale racchetta dorata dal peso di circa 3 kg, con un valore monetario che tocca cifre da capogiro.