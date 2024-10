Sinner, Australian Open e non solo: le date dei primi tornei del 2025

Sinner, ecco le date della nuova stagione

Sono ufficiali le date della nuova stagione di tennis: si inizia il 27 dicembre con la United Cup in cui Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, sorteggiati nel gruppo D di Sydney, rappresenteranno l'Italia contro Svizzera e Francia. Dal 29 dicembre al 5 gennaio è in programma il Brisbane International, dal 6 all'11 gennaio invece si giocherà ad Adelaide e Hobart. L'Australian Open, in programma dal 12 gennaio, sarà il primo Slam della stagione in cui Sinner proverà a difendere il titolo conquistato a gennaio scorso contro Medvedev.