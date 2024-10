Berrettini ai quarti di finale, Atp Vienna: orario, quando si gioca e dove vederlo in tv

Prosegue il percorso di Matteo Berrettini nel torneo Atp 500 di Vienna . Dopo aver sconfitto in due set Frances Tiafoe con il punteggio di 6-3 6-7(6) 6-3 , il tennista romano se la vedrà ai quarti di finale con uno tra Karen Khachanov e Brandon Nakashima , in campo nella serata di giovedì. Per l'ex numero 6 del mondo, quindi, un giorno extra di riposo rispetto al suo avversario nella prossima partita.

Berrettini ai quarti di finale, quando si gioca il match

L'incontro di Berrettini ai quarti di finale dell'Atp di Vienna si disputerà venerdì 25 ottobre, con orario ancora da definire.

Berrettini ai quarti di finale, dove vederla in tv

L'incontro di Berrettini ai quarti di finale dell'Atp di Vienna sarà trasmesso da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'eventi. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.

Atp Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 19.270 (0 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 36.130 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 67.680 (100 punti)

SEMIFINALE – € 132.470 (200 punti)

FINALE – € 248.540 (330 punti)

VINCITORE – € 461.920 (500 punti)