Sinner, la nuova racchetta e il vecchio segreto delle corde: come fa a tirare così forte

Dalla simpatica protesta di Tomas Machac ("Colpisci troppo forte, vacci piano"), eliminato due settimane fa in semifinale a Shanghai, alla sgradevole ironia dalla Serbia ("Cerca di copiare Djokovic in tutto ciò che può. Ma non può copiare il suo carattere e la sua integrità") sulla sua nuova racchetta Head provata in questi giorni di allenamento a Montecarlo, in vista del Masters 1000 di Parigi Bercy, torna il dibattito sulla grande potenza che Sinner sprigiona nei sui colpi, che siano di diritto o rovescio poco importa: come fa ha colpire così forte?