Parigi-Bercy, il possibile cammino di Sinner fino alla finale

Con il sorteggio del tabellone principale è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l'inizio del Rolex Paris Masters, l'ultimo torneo Masters 1000 della stagione in programma sul cemento indoor dell'Accor Arena di Parigi-Bercy dal 28 ottobre al 3 novembre. A guidare l'ordine delle teste di serie sarà ovviamente il numero uno al mondo Jannik Sinner, pronto ad andare all'assalto del quarto titolo "1000" del suo 2024 dopo Miami, Cincinnati e Shanghai. Il campione azzurro guiderà la truppa dei sei italiani presenti in tabellone: insieme a lui anche Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il percorso di Jannik inizierà a partire dal secondo turno contro il vincitore della sfida tra Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime.