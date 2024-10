Coppa Davis, chi insieme a Sinner: corsa a tre per l’ultimo posto

«La Davis è un grandissimo sogno, spero di essere tra i convocati». Matteo Berrettini ha parlato così, a Vienna, ai microfoni di Ubitennis. «Abbiamo la fortuna di avere tantissimi tennisti che stanno giocando benissimo – ha proseguito il romano - Uno è ovviamente il titolare indiscusso (Jannik Sinner; ndc), poi ci sono i ragazzi del doppio che stanno facendo una stagione pazzesca. Abbiamo l’imbarazzo della scelta. Se non sarò tra i convocati farò il tifo». La volata è lanciata. Sinner , (quasi certamente) Musetti, il doppio Vavassori-Bolelli e un altro singolarista saranno a Malaga per le Davis Cup Finals. L’Italia di Filippo Volandri, che esordirà il 21 novembre contro l’Argentina, dovrà scegliere il terzo uomo da portare in Spagna. Nelle pre-convocazioni di settembre era stato inserito Flavio Cobolli , ma il capitano potrà cambiare fino a 4 nominativi prima della sfida all’Albiceleste. I nomi in lizza per l’ultimo spazio nel roster sarebbero tre, ma occhio alle sorprese dovute allo stato di forma.

Cobolli

Flavio ha giocato una stagione straordinaria, passando dal numero 100 all’attuale piazza n. 31. Grandi i grandi miglioramenti palesati dentro e fuori dal campo: servizio più incisivo, colpi più potenti e pesanti, la solita grande risposta e un atteggiamento, anche off-court, degno di un professionista con i fiocchi. A Vienna si è dovuto ritirare a causa di un fastidio alla spalla durante il match di secondo turno con De Minaur. Le prime notizie parlano di un probabile sovraccarico, che rende dolorosa per Flavio l’esecuzione del diritto. Ieri fatta la risonanza magnetica e oggi dovrebbe arrivare qualche notizia in più.

Berrettini

Matteo è un vero e proprio uomo da competizioni a squadre, un animale da Davis. Berrettini ha vinto gli ultimi 6 match giocatori in Nazionale in singolare. E pensare che l’infortunio di Tokyo, rivelatosi poi per nulla grave, era sembrato poter stoppare per l’ennesima volta il suo percorso. Berrettini, in forma, può essere importante non solo tecnicamente ma anche come personalità, in campo e al servizio della squadra.

Arnaldi

Al momento il ligure sembra essere distante da una possibile convocazione. Dalla splendida semifinale raggiunta nel Masters 1000 di Montreal, Arnaldi ha vinto 4 match perdendone 5, dando la sensazione di essere un po’ a corto di energie atletiche e nervose. Non va però esclusa del tutto la candidatura di Matteo, che è stato grande protagonista sia nella finale del 2023 contro Popyrin che quest’anno a Bologna con Monteiro. Due battaglie che non possono passare inosservate (a Volandri). Difficile, ma non impossibile, che il capitano azzurro possa pensare di portare quattro singolaristi e un solo doppista, così da poter affiancare a Vavassori o Bolelli un singolarista bravo nella specialità (Sinner?).