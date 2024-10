Musetti diretta Atp Vienna: segui la sfida con Draper. Tennis LIVE

VIENNA - È un Lorenzo Musetti in grande forma quello che si gioca l’accesso in finale all’ Atp 500 di Vienna . Sfida all’inglese Jack Draper , anche lui tra i migliori giocatori visti nell’ultimo periodo (semifinale allo US Open, sconfitta contro Sinner e primo successo Atp a Stoccarda contro Berrettini). L’azzurro arriva dalla bella vittoria contro il numero 3 Zverev. Il vincente della prima semifinale di oggi troverà all’ultimo atto uno tra Khachanov e De Minaur. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

Le statistiche del match Musetti-Draper

13:50

Musetti-Draper, i precedenti

Terzo confronto diretto tra i due protagonisti della prima semifinale a Vienna, con l’inglese avanti 2-0 dopo i successi maturati alle Next Gen Atp Finals 2022 e sul veloce indoor di Sofia nel 2023.

13:40

Musetti-Draper, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra l'azzurro e l'inglese, valida per la semifinale dell'Atp 500 di Vienna, è in programma sul Campo Centrale del Wiener Stadthalle e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Tennis, canale 205. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

13:30

Musetti-Draper, match in programma alle 15

Prima semifinale dell’Atp 500 di Vienna, il nostro Lorenzo Musetti è pronto alla sfida contro Jack Draper. Inizio previsto intorno alle ore 15.

Vienna - Wiener Stadthalle