Vagnozzi e le litigate con Sinner: "Ci sono, ma c'è un motivo"

Vagnozzi e il rapporto con Sinner

"È stato un anno intenso. Pieno di soddisfazioni e di lavoro. Il primo posto nella classifica Atp, l'AustralianOpen, lo US Open e i titoli Atp e da ultimo la Six Kings Slam - ha spiegato Vagnozzi -. Sono molto esigente. Ma Jannik lo è altrettanto con sé stesso. Capita anche di litigare spesso, soprattutto sul campo. Il confronto è alla base di tutto. È un punto di forza". Sulla soddisfazione più grande del 2024, il coach marchigiano ha spiegato: "Vincere gli Australian Open è stato incredibile, tanti interrogativi, tante insidie. Conquistare uno Slam così ti resta dentro". Sugli obiettivi per il prossimo anno: "Accanto a Jannik l'obiettivo è vincere Wimbledon. Un fascino e una tradizione che non si respirano altrove. Voglio sognare ancora". E sulla rivalità di Sinner con Alcaraz: "Jannik e Carlos sono i più forti, si sono divisi gli Slam. In questo momento sono come Cristiano Ronaldo e Messi nel calcio. Sarà la sfida infinita a meno che non esploderà qualcun altro".