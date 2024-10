"Sinner o Alcaraz? "F...ing!": a Casper Ruud scappa una parolaccia, poi si scusa

Casper Ruud non usa mezzi termini o giri di parole. In un’intervista a Eurosport al tennista norvegese viene chiesto di esprimersi sul tema del momento nel circuito: Sinner o Alcaraz. Casper parte senza pensarci e gli parte un “fucking”, poi però si ferma, chiede scusa per il linguaggio e articola meglio il concetto: “Il loro livello è incredibile - la risposta di Casper Ruud - è davvero divertente vederli. È anche fott….., scusate per il linguaggio, ma voglio dire, se giochi con loro è davvero difficile”. Casper Ruud è stato eliminato al secondo turno al torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy, sconfitto a sorpresa da Thompson. Attualmente è al settimo posto nella race per Torino, ma adesso la sua qualificazione è davvero a rischio.