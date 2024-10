Il direttore di Parigi-Bercy sul forfait di Sinner: “Non giudico, ma probabilmente…”

Il forfait di Jannik Sinner per un virus intestinale è un brutto colpo per il Masters 1000 di Parigi-Bercy . L'altoatesino, che tornerà in campo per le Atp Finals di Torino dal 10 novembre, era uno tra i più attesi sul cemento indoor della capitale francese, dove avrebbe potuto guadagnare diversi punti nel ranking, essendosi ritirato anche nel 2023 prima degli ottavi di finale dopo aver giocato solo nella tarda serata di mercoledì il secondo turno. Sulla cancellazione dell'altoatesino si è espresso anche Cedric Pioline , direttore del torneo di Bercy.

Le parole di Pioline

"Non sta a me giudicare ogni giocatore, compreso Jannik Sinner, organizza la sua stagione come meglio crede - le parole di Pioline -. Possiamo anche dire che in generale Jannik è uno di quelli che ha una programmazione logica, non sovraccarica il suo programma. Quindi era abbastanza fiducioso. Essendo atleti di alto livello, sono fragili dal punto di vista immunitario a fine stagione, ci sono piccole cose in giro che possiamo prendere tutti. È sfortuna? Probabilmente, il problema non è di natura fisica ma virale".