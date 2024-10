Coppa Davis, chi gioca per l'Italia? Certezza Sinner, è "sfida" Musetti-Berrettini

Tre settimane alle finali di Coppa Davis , ma i dubbi per il capitano Filippo Volandri abbondano. C'è una certezza ( Jannik Sinner ), un'altra nella lista di nomi da convocare ( Lorenzo Musetti ), ma una serie di scelte da fare su come completare la spedizione per Malaga e, in secondo luogo, su chi schierare nella seconda sfida di singolare e in quella di doppio, dove però appare probabile la riconferma della coppia Bolelli-Vavassori , che ha fin qui convinto nel 2024 (entrambi stazionano nella top 10 del ranking di categoria).

Le opzioni di Volandri

La prima domanda è: chi si aggiungerà a Sinner e Musetti tra i singolaristi? In pole c'è sicuramente Matteo Berrettini, che dopo aver saltato la fortunata edizione del 2023, non vuole perdere un'altra occasione di giocarsi il titolo. Forte nelle quotazioni anche Flavio Cobolli, protagonista di un 2024 che gli ha consegnato a settembre il best ranking alla posizione numero 30 (ora è 32). Poco probabile che venga preso in considerazione Matteo Arnaldi, ma la sua convocazione non è del tutto da escludere, visto il ruolo da protagonista ricoperto appena un anno fa nella trionfale avventura dell'Italia nella Davis 2023.

Sfida Musetti-Berrettini?

Passando al campo, solo Sinner è certo di un posto in una delle tre sfide che caratterizzano ogni turno del torneo. Musetti è davanti agli altri contendenti per giocare l'altro incontro, essendo già certo della convocazione. In questo è funzionale la scelta del carrarino di ritirarsi dall'Atp 250 di Belgrado, per risparmiare energie in vista dell'impegno a Malaga. In caso partisse per la Spagna, però, anche Berrettini potrebbe giocarsi qualche chance di scendere in campo, forte dell'esperienza e di una carriera che fin qui gli ha regalato picchi altissimi, nonostante le sfortune. Meno si potrebbe dire in caso di una presenza di Cobolli al posto di Matteo, ma bisognerà attendere per capire chi di loro salirà sull'aereo per le finali.