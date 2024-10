Sinner con Blanco e Cattelan alle Atp Finals: ecco cosa faranno insieme

Dopo il forfait a Parigi-Bercy, a causa di un virus che non gli ha permesso di partecipare all'ultimo Masters 1000 della stagione, Jannik Sinner dovrà attendere qualche giorno prima di poter tornare in campo. Il numero uno al mondo, reduce dalla vittoria del titolo al Six Kings Slam, il torneo di esibizione andato in scena a Riyadh, è atteso da due degli appuntamenti più importanti della sua stagione: le Nitto Atp Finals, in programma sul veloce indoor dell'Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre e le Final Eight di Coppa Davis, in programma al Palacio de Deportes José María Martín Carpena dal 19 al 24 novembre. E proprio a Torino, Jannik sarà tra i protagonisti dello straordinario evento che aprirà nella serata di venerdì 8 novembre la settimana del torneo dei Maestri. Con lui saranno presenti anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, in gara nel tabellone di doppio, insieme a tanti interpreti della musica e dello spettacolo.