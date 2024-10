Incredibile, Bublik prende in giro Sinner: “I soldi non sono tutto…”. Risate in studio

ROMA - Jannik Sinner evidentemente fa invidia per i tanti titoli vinti, per la posizione numero uno nel ranking mondiale e anche per i soldi guadagnati. La battuta di Alexander Bublik, in un’intervista a Tennis Channel, fa ridere tutti in studio. Una frase che nasconde sicuramente un po’ di invidia. Il cronista gli porge la domanda: “È stato un anno con molto successo per te. Hai vinto e hai messo tanti soldi sul tuo conto bancario”. Bublik risponde subito: “Come ha detto Sinner il denaro non è tutto…”. Chiaro riferimento all’intervista rilasciata dall’azzurro qualche giorno fa dopo aver vinto il montepremi da 6 milioni di dollari al Six Kings Slam.