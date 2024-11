Sinner numero uno anche dopo gli Australian Open: cosa può succedere

Da qualche settimana Jannik Sinner ha conquistato la certezza di diventare il primo italiano nella storia a chiudere l'anno da numero uno al mondo. Grazie al titolo vinto al Masters 1000 di Shanghai in finale con Novak Djokovic dello scorso 13 ottobre, il campione altoatesino aveva infatti raggiunto i punti necessari nel ranking Atp affinché nessuno dei suoi inseguitori potesse più sorpassarlo in classifica. Il dominio di Jannik potrebbe però prolungarsi ancora a lungo, stando soprattutto agli ultimi risultati di Carlos Alcaraz, uscito sorprendentemente di scena negli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy contro Ugo Humbert e che ora rischia anche di svicolare alla terza posizione del ranking per mano di Alexander Zverev. È per questo che Sinner sembra destinato a rimanere in vetta alla graduatoria anche al termine degli Australian Open 2025, dove difenderà il titolo dello scorso anno e un bottino di ben 2000 punti.